Musk comprou o Twitter por U$$ 44 bilhões , agora vale U$$ 200 bilhões

A xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, está em negociações para uma nova rodada de captação que pode avaliar a companhia em até US$ 200 bilhões, segundo fontes próximas ao assunto. Esse valor representa um salto impressionante em relação à Série B, em maio, quando a empresa foi avaliada em US$ 18 bilhões. A ascensão meteórica da xAI reflete o crescente entusiasmo dos investidores pelo potencial da inteligência artificial, especialmente após a aquisição do Twitter (agora X) por Musk em 2022, por US$ 44 bilhões, que tem se integrado cada vez mais às operações da xAI.





A aquisição do Twitter por Musk, inicialmente vista como um investimento arriscado, parece estar se consolidando como parte de uma estratégia maior. Em março de 2025, a xAI adquiriu o X por US$ 33 bilhões em uma transação totalmente em ações, com a empresa combinada avaliada em US$ 80 bilhões, conforme anunciado por Musk. A integração dos dados e da infraestrutura do X tem impulsionado o desenvolvimento do Grok, chatbot da xAI, que utiliza informações da plataforma para aprimorar suas capacidades de IA. A recente valorização do X, que recuperou seu valuation de US$ 44 bilhões em negociações secundárias, também contribui para o otimismo em torno da xAI, que agora busca captar recursos para expandir sua infraestrutura, incluindo o supercomputador Colossus, em Memphis.





O crescimento da xAI ocorre em um momento em que Musk consolida sua influência no setor de tecnologia e na política, sendo um conselheiro próximo do presidente Donald Trump. Apesar de desafios como a queda nas vendas da Tesla e críticas à gestão do X, a aposta em inteligência artificial tem atraído investidores de peso, como Sequoia Capital e BlackRock. A nova rodada de captação, se confirmada, pode posicionar a xAI como uma das líderes no competitivo mercado de IA, rivalizando com gigantes como OpenAI, enquanto Musk continua a moldar o futuro da tecnologia com sua visão de integrar IA e redes sociais para criar experiências mais inteligentes e impactantes.





Fonte: Notjournal.ai