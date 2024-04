POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE TRIPLO HOMICÍDIO EM SOBRAL

Na manhã do dia 23.04.2024, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um suspeito de ser o autor de um triplo homicídio consumado e de um duplo homicídio tentado, fato ocorrido na cidade de Sobral - CE.





Durante as diligências policiais para cumprimento do referido mandado, o setor de inteligência do NHPP colheu informação sobre a localização do alvo, realizando o cerco no local e sua captura.





Relembre o caso.





No dia 11.07.2022, indivíduos em um veículo FIAT PALIO efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas que estavam no bairro Sumaré, em Sobral. Em razão dos disparos, três vítimas foram a óbito e outras duas conseguiram sobreviver.





Após intensa investigação, foi formulada uma representação ao Poder Judiciário que expediu os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar.





Esta é a segunda prisão referente ao caso, que teve um outro suspeito preso no ano de 2023.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.