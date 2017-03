Dois açudes no Ceará atingem 100% da capacidade hídrica

Apesar das chuvas, a maioria e os principais açudes do Estado ainda estão com menos de 10% da capacidade.

Diante da intensidade das chuvas que banharam o Ceará no mês de fevereiro e início de março, o Estado recomeçou a ter açudes com armazenamento de água em 100%. Os açudes Maranguapinho, no município de Maranguape, e o açude Caldeirões, em Saboeiro já sangraram e estão operando neste domingo (5) com volume total de armazenamento hídrico.





Além deles, os açudes Curral Velho (12 mil m3 de água), em Morada Nova; e o açude Gavião, na Região Metropolitana de Fortaleza, têm mais de 80% do volume preenchido. O Gavião tem capacidade de armazenar 53 milhões de metros cúbicos de água e abastece Fortaleza. As informações são da Secretaria de Recursos Hídricos.





Apesar das chuvas, a maioria e os principais açudes do Estado ainda estão com menos de 10% da capacidade. O Castanhão, o maior, opera com 5,23% da capacidade; o Orós tem 10,12% da capacidade; e o Banabuiú – terceiro maior do Ceará, tem apenas 0,59%.









Funceme





A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de chuvas isoladas em todas as regiões cearenses ao longo do dia.





Fonte: Tribuna do Ceará