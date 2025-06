Moraes considera que Bolsonaro acabou com a vida dele, diz Cid

Em mensagem vazada, tenente-coronel afirmou que ministro quer se vingar do ex-presidente.

Em troca de mensagens no Instagram, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é movido por um sentimento de vingança contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por considerar que o líder conservador “acabou com sua vida”.





A fala ocorreu em mensagem privada enviada a Eduardo Kuntz, advogado do assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. Na conversa, Cid diz que o ministro do Supremo teria desabafado sobre o assunto com o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, que por sua vez, teria repassado a informação para o general Lourena Cid, pai de Mauro Cid.





– A prisão do [assessor Marcelo] Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é pra tentar f… Mas ele [Alexandre de Moraes] não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que PR [Bolsonaro] acabou com a vida dele… (CMT EB que conversou com ele e passou para o meu pai). Ele [Moraes] vai querer acabar com a vida do PR [presidente] e do entorno – escreveu Cid, em mensagem obtida pelo portal Metrópoles.





Ainda de acordo com o periódico, o texto foi registrado em ata notarial por Kuntz e anexada à ação penal que tem como alvo Bolsonaro e seus aliados por supostamente tramar um golpe de Estado.





Marcelo Câmara foi preso preventivamente na última quarta-feira (18) por ordem de Moraes, sob a justificativa de que o ex-assessor do presidente descumpriu as medidas cautelares de sua liberdade provisória.





Fonte: Pleno News