SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO CASARÃO DO ESPETINHO MORRE NA SANTA CASA APÓS INTERVENÇÃO POLICIAL

Dois indivíduos chegaram a um espetinho no bairro Pedrinhas, Sobral, com a intenção de matar uma mulher. Um policial à paisana reagiu, houve troca de tiros, e um dos suspeitos, Antônio David Evangelista Ricardo, de 17 anos, foi baleado e morreu no hospital. O segundo suspeito fugiu; buscas da PM continuam.





Agressão frustrada: Na madrugada desta quinta-feira (14), dois homens chegaram armados a um espetinho no bairro Pedrinhas com a clara intenção de executar a mulher que estava no local. A vítima conseguiu escapar rapidamente, evitando o ataque.





Intervenção de policial à paisana: Um policial que também estava no estabelecimento, em serviço ou fora dele, percebeu a ação e reagiu, iniciando uma troca de tiros com os suspeitos.





Desfecho de um suspeito: Um dos indivíduos, identificado como Antônio David Evangelista Ricardo, de 17 anos, foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado em estado grave para a Santa Casa; não resistiu aos ferimentos e faleceu.





O outro suspeito conseguiu fugir e continua sendo procurado pela Polícia Militar. As buscas estão em andamento.

Testemunhas: Moradores e frequentadores do local relataram que os dois chegaram armados com a intenção de praticar a execução.