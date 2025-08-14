Enfermeira Jayonara Alves morre após 80 dias de luta em decorrência de acidente com ambulância; homenagem e condolências à família

Morreu nesta quinta-feira (14) a enfermeira Jayonara Alves. Ela estava internada há cerca de 80 dias em decorrência de um grave acidente com a ambulância em que a mesma estava a trabalho.





O acidente ocorreu no dia 25 de maio, quando a ambulância fazia a transferência de um paciente de Tianguá para Sobral, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Além da enfermeira, a técnica de enfermagem Maria do Carmo, conhecida como Cleane, também ficou gravemente ferida, elas foram socorridas ao Hospital Santa casa de misericórdia, Cleane faleceu no dia 8 de junho.





Jayonara seguiu lutando pela vida, ela foi transferida para um hospital da capital, onde recebeu tratamentos mais avançados, porém devido à gravidade das lesões sofridas, ela não conseguiu se recuperar e hoje infelizmente acabou nos deixando.





Toda a classe da saúde chora a partida precoce da enfermeira, que deixa uma filha. Nesse momento, deixamos nossas condolências a todos que estão enlutados, que Deus dê o devido conforto.





Via TV Ibiapaba