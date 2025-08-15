52,1% dos brasileiros são contra a prisão de Jair Bolsonaro

50,1% discordam da decisão do TSE tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.

O Instituto Atlas/Bloomberg divulgou nesta quinta-feira (14), um levantamento onde 52,1% dos brasileiros são contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





Bolsonaro teve sua prisão decretada no dia 4 de agosto, após o filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), colocar nas redes sociais uma declaração de Bolsonaro para manifestantes do ato “Reaja Brasil”, em Copacabana, Rio de Janeiro.









Você é contra ou a favor da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro?





Contra: 52,1%

A favor: 47%

Não sabem/não responderam: 0,9%





Outro questionamento cita sobre o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tornar o Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos.





Você concorda com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro?





Discordam: 50,1%

Concordam: 49,5%

Não sabem/não responderam: 0,4%

Outro questionário cita se Jair Bolsonaro foi o responsável por incentivar os atos do 8 de janeiro.





Bolsonaro foi o responsável pela invasão do Congresso Nacional?





Não foi responsável: 50%

Foi o responsável: 48,8%

Não sabem/não responderam: 1,2%





A pesquisa ouviu 2.447 pessoas entre os dias 3 e 6 de agosto de 2025. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.





(Diário do Poder)