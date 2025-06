Sindicato do irmão de Lula queria descontos em outros benefícios sociais; ENTENDA

No início do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) propôs alterações em regras de descontos em benefícios sociais do INSS. O sindicato, que conta com a participação de Frei Chico, irmão do presidente Lula, buscou flexibilizar a autorização de cobrança de mensalidades diretamente nos contracheques de beneficiários, incluindo aqueles do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).





Em 30 de janeiro de 2023, João Batista Inocentini, então presidente do Sindnapi, enviou um ofício ao então recém-empossado ministro da Previdência, Carlos Lupi. No documento, havia a apresentação de diversas solicitações.





Entre elas, estava a permissão para descontar mensalidades de quem recebia os programas assistenciais, algo atualmente proibido. O governo, contudo, não atendeu à reivindicação.





Mudanças na liderança do sindicato do irmão de Lula





Depois da morte de Inocentini, em agosto de 2023, Milton Cavalo assumiu a presidência do sindicato. Frei Chico, irmão do presidente da República, tornou-se vice-presidente em 2024.





O Sindnapi, então, declarou que os pedidos feitos no início da gestão não estão ligados ao crescimento dos descontos nas mensalidades associativas. Eles atingiram seus maiores valores nos dois primeiros anos do governo Lula depois do contato com Carlos Lupi.





Segundo nota do sindicato, “é natural que as lideranças procurem o novo governo para fazer as articulações de suas pautas”. A entidade é alvo de investigação da Polícia Federal (PF) desde a Operação Sem Desconto, deflagrada em 23 de abril, que resultou na exoneração do ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto e do ex-ministro Carlos Lupi.





O Sindnapi tem autorização para efetuar descontos associativos há mais de dez anos. Entre 2021 e 2023, o número de filiados subiu de cerca de 170 mil para 420 mil, segundo dados apurados no período de maior incidência das irregularidades. Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que, nesse intervalo, a receita do sindicato passou de R$ 41 milhões para R$ 149 milhões.





Fonte: Revista Oeste