Sobral promove São João 2025 mais inclusivo com nova Arena de Acessibilidade

O São João de Sobral 2025 será o mais inclusivo da história! A Arena Front da Inclusão é um espaço reservado no Festival de Quadrilhas de Sobral para garantir acessibilidade e prioridade a idosos e pessoas com deficiência. Serão 60 vagas. As inscrições serão nesta segunda-feira, 23 de junho, e na terça-feira, 24 de junho.





A iniciativa assegura conforto, segurança e participação inclusiva no evento, reforçando o compromisso da Prefeitura de Sobral com a promoção dos direitos e a construção de uma cidade mais acessível para todos. É uma união de forças que faz acontecer.