Morte do Palhaço Tampinha em Acaraú suscita questionamentos sobre negligência médica e gera comoção

A morte do artista circense Ivanildo Vilar Filho, conhecido como Palhaço Tampinha, causou grande comoção em Acaraú, onde ele estava internado desde o dia 14 de junho. A família acusa o hospital municipal de negligência médica por não ter providenciado a tempo a transferência do artista para uma unidade de terapia intensiva, considerada essencial para salvar sua vida.





Tampinha começou a sentir fortes dores abdominais e enxaqueca logo após montar seu circo, o Castelo Encantado, em Acaraú. Levado ao hospital local, permaneceu internado por uma semana, com seu quadro de saúde se agravando progressivamente. Segundo a esposa, Luciene, os exames indicaram a urgência de transferência para o Hospital Regional de Sobral. No entanto, mesmo após várias solicitações, a transferência nunca foi efetivada.





Em vídeos que circulam nas redes sociais, Luciene aparece pedindo socorro e relatando o sentimento de abandono vivido pelo marido. As imagens mobilizaram internautas de várias partes do estado, que denunciaram a omissão da unidade de saúde e exigiram explicações das autoridades. Apesar da repercussão, a direção do hospital ainda não se pronunciou oficialmente.





Natural de Imperatriz, Maranhão, Tampinha era uma figura conhecida em diversas cidades do interior nordestino, incluindo Santa Quitéria, onde já apresentou seu trabalho. Sua morte marca o fim de uma trajetória dedicada a levar alegria ao público, mas também levanta questionamentos sobre a assistência médica na região.





O corpo do artista foi velado no próprio picadeiro, em um momento de muita emoção, com colegas, amigos e fiéis da congregação religiosa à qual pertencia prestando homenagens. O sepultamento aconteceu na cidade de Granja, sob aplausos e homenagens. Tampinha deixa três filhas, netos e uma lacuna irreparável no mundo do circo.





Com informações do portal Sistema Paraíso