São João de Sobral movimentará mais de R$ 20 milhões e irá gerar 1,5 mil vagas de trabalho

Evento acontece em dois fins de semana, nos dias 26, 27 e 28 de junho e 02, 03 e 04 de julho, na Arena Aeroporto.

Sobral se prepara para viver o maior São João do interior do Ceará. Um dos mais expressivos festejos juninos da história da cidade, o evento promete ser um marco para a economia local, além de uma excelente oportunidade para geração de renda. O São João de Sobral deve atrair mais de 200 mil visitantes e movimentar mais de R$ 20 milhões nos seis dias de programação, gerando mais de 1500 vagas de trabalho temporárias.





O São João de Sobral será realizado na Arena Aeroporto, nos dias 26, 27 e 28 de junho e 02, 03 e 04 de julho. Será gratuito. A realização é da Prefeitura Municipal de Sobral, através das secretarias de Juventude e Cultura e de Turismo e Eventos, com apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, IVAC, SESC e FECOMÉRCIO.





De acordo com um estudo encomendado pela organização do evento, a expectativa é de que nos próximos dias mais de 1.500 vagas de trabalho temporárias sejam abertas em diversos setores, tornando o evento uma chance concreta para quem busca uma renda extra.





Comércio, hotéis, restaurantes, bares e prestadores de serviço já começaram a reforçar suas equipes para atender à demanda crescente nesse período. A contratação de vendedores, cozinheiros, garçons, recepcionistas, seguranças, motoristas de aplicativo, entre outros profissionais, aquece o mercado de trabalho temporário e favorece a economia sobralense.





Os setores de comércio, especialmente o de vestuário, além de hotelaria, bares, restaurantes, transporte, turismo e entretenimento, estão entre os mais impactados positivamente pela festa. A expectativa da Prefeitura é que o evento fortaleça ainda mais o papel de Sobral como um dos polos juninos mais importantes do Nordeste.





São João de Sobral 2025





Durante seis dias, atrações nacionais e regionais vão subir ao palco da Arena Aeroporto. Já estão confirmados nomes como Alok, Xand Avião, Mari Fernandes, Zé Vaqueiro, Léo Foguete e Avine Vinny, entre outros artistas que prometem animar o público nos dias de festa.





O São João de Sobral foi cuidadosamente planejado para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e encantador para toda a família. A Arena foi transformada em um verdadeiro cenário junino com a construção de uma cidade cenográfica que proporciona uma experiência imersiva aos visitantes.





Toda a estrutura foi pensada para garantir o conforto e a tranquilidade do público, com reforço na segurança, equipes de apoio e espaços bem organizados, criando um ambiente ideal para que pessoas de todas as idades possam aproveitar a festa com alegria e segurança.





Festival de Quadrilhas

A Arena conta ainda com um quadrilhódromo, onde acontecerão as apresentações do XXIV Festival de Quadrilhas de Sobral, valorizando a cultura popular e proporcionando um espetáculo de cores, ritmos e criatividade que encanta moradores e turistas.





O local ainda contará um parque gastronômico com comidas típicas, quitutes regionais e uma rica variedade de sabores que celebram a cultura nordestina.





Para a Prefeitura de Sobral, o São João é mais que uma celebração: é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, que reforça a identidade do povo sobralense e movimenta a cidade além do mês mais amado pelo nordestino.





Serviço

São João de Sobral e XXIV Festival de Quadrilhas

Dias 26, 27 e 28 de junho e 02, 03 e 04 de julho de 2025.

Local: Arena Aeroporto