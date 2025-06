Criminoso conta detalhes de como assassinou marido de sua amante: "foi fac4da pra todo lado"

Um homem de 27 anos foi preso após matar o esposo da amante, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na madrugada da última sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Ronivaldo Macedo da Silva, de 52 anos.





Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu em um conjunto de quitinetes localizado no Bairro Bandeirantes. Uma jovem de 22 anos contou aos militares que estava em casa, acompanhada dos dois filhos menores de idade e de Ronivaldo quando o suspeito, que não teve a identidade divulgada, invadiu o local.





O suspeito iniciou uma discussão com a mulher, a questionando sobre o fato de estar com outro homem em sua casa. Em determinado momento, ele passou a ameaçar a mulher, chegando a enforcá-la. Depois, avançou contra Ronivaldo com uma faca.





Em depoimento, o criminoso contou detalhes sobre como matou o esposo de sua namorada.





Segundo a polícia, a jovem mantinha um relacionamento extraconjugal com o criminoso e teria o encontrado dias antes. Além disso, o homem já teria realizado algumas transferências bancárias via Pix para ela.





Depois do crime, o suspeito fugiu em uma moto, sentido ao município de Sorriso. A vítima foi atingida com dez facadas e não resistiu aos ferimentos.





Após a abordagem, os policiais constataram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Ele confessou o homicídio, alegando ter flagrado a vítima com a testemunha, e afirmou ter descartado a faca durante a fuga. Em seguida, foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais.





