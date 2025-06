Brasileira que caiu na Indonésia é localizada “visualmente imóvel”

Juliana Marins já estaria a 500 metros do local da queda, dizem autoridades.

Uma equipe de busca e salvamento publicou nas redes sociais, nesta segunda-feira (23), que localizou a turista brasileira Juliana Marins, que desapareceu após cair durante trilha no Monte Rinjani, na Ilha de Lombok, na Indonésia.





– O chefe do Escritório de Busca e Salvamento de Mataram, Muhamad Hariyadi, disse que a vítima foi encontrada nesta segunda-feira, a aproximadamente 500 metros do ponto inicial da queda – consta na publicação do Instagram oficial do Parque Nacional Gunung Rinjani.





Ainda de acordo com a mensagem, a equipe conjunta de busca e salvamento conseguiu encontrar a sobrevivente com a visualização térmica do drone. Ela aparentemente não se movia.





– Com base no monitoramento do drone, a vítima não se movia. Atualmente, a equipe conjunta de Busca e Salvamento (SAR) continua trabalhando arduamente para resgatar a jovem, que caiu a centenas de metros de profundidade. Estamos limitados pelo terreno extremo e com neblina ao redor do local do incidente – diz o texto.





– A equipe permanece de prontidão e comprometida em continuar os melhores esforços em prol da segurança e da humanidade. A natureza deve ser respeitada, a segurança continua sendo o principal fator – conclui o comunicado.





Ainda nesta segunda, o perfil nas redes sociais criado pela família de Juliana divulgou que dois alpinistas experientes estavam a caminho do local de desaparecimento dela. O resgate da publicitária de 27 anos havia sido novamente interrompido na madrugada desta segunda (horário do Brasil), segundo os parentes, por causa das más condições do tempo.