Polícia Civil prende suspeito de duplo homicídio em Sobral

Uma ação do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária em desfavor de um homem, de 22 anos, suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido no município. A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira, (23), em Sobral.





Sobre o crime, ele aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2025. Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo nas proximidades de uma fábrica, em Sobral. Uma das vítimas foi a óbito no local, enquanto a outra foi socorrida por populares e levada à uma unidade hospitalar.





De acordo com as investigações conduzidas pelo NHPP de Sobral, o suspeito, identificado e preso, não possuía antecedentes criminais. Após o cumprimento das formalidades legais, o indivíduo foi colocado à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br.





A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser realizadas pelo WhatsApp da Delegacia de Sobral, no número (88) 3677-4711. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Fonte: SSPDS/CE