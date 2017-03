Forças de Segurança do Ceará capturam suspeito de homicídio de PM e identificam outros dois envolvidos

Os trabalhos desenvolvidos de forma integrada pelos órgãos de segurança do Estado resultaram na prisão de um suspeito de envolvimento na morte do cabo PM Luis Carlos Ribeiro de Araújo (49), ocorrida nesse sábado (18). Outros dois adolescentes foram identificados por envolvimento no delito e a Polícia segue à procura deles. Israel Vieira Lima Saraiva (20), que responde por tráfico de drogas, foi capturado, nesse domingo (19), por equipes da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





“Lorinho”, como é conhecido Israel, foi preso no final da tarde de ontem, no bar de sua mãe, localizado no cruzamento das Ruas Nova Vida e B. O imóvel fica na mesma região onde o cabo foi morto: no bairro Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7). Os policiais chegaram até ele durante levantamentos e também com o auxílio de imagens captadas por câmeras instaladas próximo ao local do crime. De acordo com o delegado Leonardo Barreto, diretor da DHPP, o homicídio foi motivado por discussões entre o policial e os suspeitos, em tentativas da vítima de manter a ordem na região, conturbada pelos infratores.





O preso também é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na área. Ele foi encaminhado à sede da DHPP e autuado em flagrante por homicídio qualificado por impedir a defesa da vítima, tendo em vista que a ação criminosa se deu de forma covarde, pelas costas do cabo.





As diligências efetuadas pelas Forças de Segurança se deram de forma ininterrupta. Os trabalhos policiais, iniciados logo após o fato, também contaram com a atuação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS. Existem informações nos autos do processo de que o preso e um dos outros identificado ameaçaram o PM. As investigações sobre o caso continuam no sentido de capturar os outros participantes do delito.





Fonte: SSPDS