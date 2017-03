INSEGURANÇA: Reunião para discutir a segurança em Ubajara termina com furto a prefeito

De acordo com informações de participantes do evento, moradores da comunidade de Nova Veneza em Ubajara na serra da Ibiapaba, estavam reunidos na manhã de segunda (20), com o representantes da polícia militar do Ceará, além de lideranças políticas e o próprio prefeito da cidade Renê de Almeida. O tema principal seria os furtos a motocicletas e a onda de assaltos que vem crescendo nas comunidades mais afastadas dos centros comerciais. Para surpresa dos participantes, ao término do evento o próprio prefeito acabou sendo vítima de bandidos, que arrombaram o seu veículo e furtaram objetos de valor da autoridade. Os moradores da serra da Ibiapaba vem reclamando a bastante tempo da insegurança na região, em São Benedito motociclistas estão tendo que amarrar em postes os veículos, e mesmo assim muitos ainda são levados por elementos que agem na região. Em Viçosa do Ceará o telefone de urgência 190 não funciona a muito tempo e apenas uma viatura cobre todo o município.