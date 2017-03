Ladrão se dá mal ao abordar PM campeã de jiu-jitsu na saída de igreja

A soldado Daniela Arouca, de 35 anos, há 11 anos na Polícia Militar do Paraná, mostrou para um ladrão no final de semana que realmente o crime não compensa. No final de semana a policial tinha acabado de sair da igreja quando foi abordada por dois homens na Avenida Guaiapó, em Maringá (norte do Paraná).





Um dos suspeitos mencionou estar armado, mas não mostrou nenhuma arma. A policial pegou a pistola .40 e deu voz de prisão para os ladrões. Um dos criminosos consegui fugir correndo, mas o outro foi puxado pela soldado.





O ladrão tentou tomar a arma de fogo da policial quando a soldado Danny Arouca efetuou um disparo que acertou o para-brisa do seu carro. A policial, que é bi-campeã brasileira, bi-campeã sul-americana, campeã europeia e campeã mundial de jiu-jitsu, conseguiu dominar o assaltante e ele desmaiou.





Arrependido e com medo de morrer

Ela então pediu reforço de uma viatura para levar o detido à 9ª Subdivisão Policial (SDP) de Maringá. O jovem detido, de 18 anos, residente no Jardim São Francisco, afirmou ao repórter André Almenara que não esperava que a vítima era uma policial, muito menos uma lutadora campeã de jiu-jitsu. O preso disse estar arrependido e revelou que ficou com medo de morrer.





As informações são do repórter André Almenara