LICITAÇÃO EM MUCAMBO: ATUAÇÃO DO MP E POLÍCIA CIVIL É UM EXEMPLO A SER SEGUIDO

A máfia que está gerando um esquema de constituição de empresas no interior do Ceará, onde "empresários" e seus prepostos têm com única finalidade "participar" de licitações, no intuito apenas de ganhar um "trocado" em dinheiro por parte de empresas que se sujeitam a pagar a propina para os mesmos - muitas vezes com envelopes vazios - pode está com seus dias contados.





Em uma licitação recentemente que tinha como objetivo - fretamento de transporte escolar da cidade de Mucambo - uma ação digna de reconhecimento que foi realizada pelo Ministério Público e Polícia Civil levou para a cadeia um representante de uma dessas "empresas" que circulam pelo interior com o propósito único de "apurar" em dia de licitações. Que o exemplo do trabalho do órgãos envolvidos na operação seja extensivo para todos os lugares.





Com informações do Blog Sobral de Prima