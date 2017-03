MÃE SE DÁ MAL APÓS ABANDONAR DE PROPÓSITO FILHA DE 2 ANOS EM SUPERMERCADO; VÍDEO

Uma mãe foi recentemente presa e perdeu a guarda da filha após câmeras de segurança de um supermercado em Riverdale, na Califórnia, registrarem o momento em que ela abandona a criança de apenas dois anos no último domingo (12).





De acordo com informações do canal de notícias local KTLA, a menina foi encontrada vagando sozinha por cerca de cinco horas no supermercado após Chiengkham Vilaysane, também conhecida como Cindy, entrar no estabelecimento, fazer as compras e deixar o local sem se preocupar com a criança. A mãe teria dito ainda para um outro cliente "apenas deixa-la em paz" quando ele tentou trazer a criança para ela.





"A criança está a salvo e com boa saúde, diferente de estar abalada com o que está acontecendo", contou o detetive Paul Miranda, responsável pelo caso, ao "Mail Online". A mulher foi presa sob acusação de ter negligenciado e colocado a criança em perigo, além de suspeita de estar sobre a influência de drogas.

Via Rede TV Uol