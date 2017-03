Mulher liga para emergência no Recife e convida policiais militares para aniversário da mãe

Telefonema foi registrado ao meio-dia deste domingo (5). Uma equipe do 19º Batalhão da PM, que cobre a Zona Sul da capital, esteve na residência, no Pina.





Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), recebeu uma ligação diferente neste domingo (5). Uma mulher acionou o número 190, que atende emergências policiais, e solicitou a presença de policiais militares no aniversário da mãe dela, no Pina, na Zona Sul do Recife.

Lúcia convidou PMs para ir ao aniversário de 49 anos, neste domingo (5), no Pina, na Zona Sul do Recife (Foto: Ascom PM/PE)

O 190 foi acionado por volta do meio-dia. Uma jovem, identificada como Natália Santana, pedia a participação de uma equipe da PM na festa de 49 anos da mãe, Lúcia Santana.





De acordo com a Polícia Militar, a jovem alegou que a corporação é importante para a família. Por isso, fazia questão de chamar integrantes de um batalhão para participar do evento, na rua Itaissuba.





A PM informou que, diante do telefonema, a coordenação do Ciods entrou em contato com o 19º Batalhão, que atua na área da Zona Sul do Recife e o comnado da unidade designou uma patrulha para ir ao aniversário. Três soldados estiveram na comemoração. São eles: Otávia, Sartre e Gustavo.





Outro caso





Em dezembro do ano passado, policiais militares do Grupamento de Apoio Tático Itinerante (Gati) foram acionados para ir a um aniversário. Eles participaram de uma festa surpresa para um menino de 9 anos, na cidade de Ribeirão, na Zona da Mata Sul do estado.





A ideia de convidar os policiais surgiu do tio de João Pedro, Rubens Costa. Na semana do aniversário, ele resolveu ir até o batalhão e solicitar a presença da equipe.





Para conseguir atender, a polícia precisou deslocar uma guarnição do município de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, para cobrir a equipe de Ribeirão durante o aniversário.





Fonte: G1/PE