SOBRAL ANTIGA: CASARÃO DOS FIGUEIREDO (CASA DA CULTURA)

Casarão construído pelo Pe. Francisco Jorge de Sousa, por volta de 1856. Após sua morte, o prédio foi vendido ao Senador Francisco de Paula Pessoa, e por longos anos foi residência das famílias Paula Pessoa Figueiredo. Hoje é a casa da Cultura de Sobral.

A casa vizinha era residência do competente Dr. Guarany Mont´ Alverne e que tive oportunidade de frequentá-la quando menino, juntamente com os primos do Ronaldo: Alverne, Antonio e Marialva





Essa é a antiga Rua da Vitória, Av. Senador Paula Pessoa e hoje Av. Dom José. Esse prédio também fica em frente à Praça São João ou Dr. Antonio Ibiapina.





Via Joscel Vasconcelos