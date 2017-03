VÍDEO: Carro pipa atola e desperdiça 18 mil litros em Sobral

Os moradores do bairro Renato Parente que há mais de 20 dias sofrem com a falta de água nas torneiras, devido a um colapso no sistema que abastece o bairro, viram ser jogados fora cerca de 18 mil litros. Um dos carros-pipas, contratados para levar água para os moradores da Rua Francisca Ximenes de Azevedo, atolou no cruzamento com a avenida Mãe Rainha e por pouco não tombou. Preocupado com a situação e temendo que o veículo viesse a quebrar o dono do caminhão resolveu esvaziar o tanque derramando de uma única vez toda água que seria levada para os reservatórios de alguns moradores.