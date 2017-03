Viúva do "Chaves" está com problemas financeiros

Casa que Florinda Meza vivia com Roberto Bolaños está à venda.

A atriz Florinda Meza, viúva de Roberto Gómez Bolaños, ator e criador do seriado "Chaves", está passando por dificuldades financeiras. A revelação foi feita pela própria atriz para uma rede de tv dos Estados Unidos.





"Os problemas econômicos começaram com a deterioração da saúde de Roberto. Não tínhamos convênio", assegurou a atriz, que precisou colocar à venda a mansão de Cancun onde vivia com o marido desde 2009. Apesar da queda do valor do imóvel, a casa ainda não foi vendida.





A atriz afirmou que toda a fortuna do ator foi dividida. Ela ainda contou que não tem muito dinheiro e que os lucros obtidos nos negócios relativos ao seriado vão para os filhos de Roberto. Meza ficou com a casa em Cancun e outra na Cidade do México.





A fortuna de Roberto Gómez antes de sua morte estava estimada em R$ 154 milhões.