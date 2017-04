GOL CONTRA: Christianne Coelho acabou com a liçenca prêmio e licença especial dos servidores do Município de Sobral

A prefeita em exercício Christianne Coelho, assinou um decreto que acaba com o gozo ou pagamento em pecúnia de licença-prêmio ou licença-especial para servidores do município de Sobral. No Decreto de Lei assinado durante o período em que esteve a frente do Executivo fica suspenso por um período de três anos o benefício para os barnabés do Paço Municipal.





Licença-prêmio ou licença-especial é o benefício estatutário que quando em gozo o servidor faz jus a três meses de licença a cada cinco anos de efetivo exercício. À licença prêmio de 3 meses, era concedida antes da suspensão assinada pela filiada do Partido dos Trabalhadores, era dado ao servidor da Prefeitura de Sobral em cada período de 5 anos de exercício efetivo e ininterrupto, sem prejuízo da remuneração.





Mas nem tudo foi prejudicial, pois o Decreto deixou de fora os servidores que tenham protocolizado o requerimento para a aposentadoria voluntária.





Com informações de Wilson Gomes