Ladrões furtam churrascaria em Santana do Acaraú

A churrascaria e pizzaria “O Louro”, situada na Rua Dr. Manoel Joaquim, em frente à Escola Técnica, na cidade de Santana do Acaraú, foi mais uma vítima de assaltantes na madrugada desta sexta-feira (7). Segundo o proprietário, Francisco do Nascimento Alves (Louro), o furto ocorreu na madrugada, os cadeados do estabelecimento foram rompidos e os ladrões levaram todo o estoque de comida, dois botijões de gás, um aparelho de DVD, refrigerantes, e ainda tomaram 5 cervejas.





O comerciante registrou Boletim na Delegacia e acionou a PM que está em diligências na cidade. Esse é o terceiro ponto comercial assaltado essa semana em Santana do Acaraú.





Fonte: Tribuna dos Veles