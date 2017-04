LAMENTÁVEL: Mãe escreveu carta de despedida antes de se jogar em poço

Mulher se culpava pela doença do filho e decidiu se matar com o bebê.





Em carta escrita antes de se jogar em um poço com o seu filho, um bebê de três meses de idade, Elisete Rocha da Silva (20), explica o motivo do ocorrido e pede desculpas pela decisão. A causa seria uma doença cardíaca do filho. Diagnosticada com depressão, a mãe se culpava pela doença do bebê.

A mãe da criança está detida. (Foto: Divulgação/SSPDS)

Elisete afirmou na carta que tinha passado por um tratamento contra o Lúpus, doença onde ocorre uma produção excessiva de anticorpos contra as próprias células do organismo. Por conta disto, não era recomendado engravidar. “Porque a doença piorava ou melhorava, no meu caso fiquei pior”, escreveu.





A mãe disse que o nascimento do bebê a deixou feliz, mas depois, a tristeza retornou. Elisete afirmou que estava sem forças para cuidar da criança. “Eu tanto queria ter conseguido cuidar dele e ser feliz mais não deu… eu tive que levar ele comigo, pois imaginei que sem mim ia ser difícil pra ele, mas peço perdão por tudo isso. Perdão”.





A mulher foi resgatada do poço com vida, mas o bebê não resistiu e morreu. Elisete foi encaminhada à Delegacia Metropolitana de Eusébio.





Leia a carta na íntegra: