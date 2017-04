LAMENTÁVEL: Policial Militar morre em troca de tiros

Um Policial Militar morreu na madrugada deste domingo(16), em Capim Grosso, Município de Russas. O Policial Militar, Menandro Cavalcante Nunes, lotado no Segundo Pelotão da Terceira Companhia de Policiamento de Motocicletas, foi atingindo durante uma troca de tiros em uma festa e não resistiu. Outro policial que estava no local também foi baleado e encaminhado até uma Unidade Hospitalar e passa bem. Os dois estavam de folga quando cerca de sete homens se aproximaram e começou a troca de tiros. Na ação dois suspeitos morreram. Os autores deste crime ainda não foram presos. O Corpo do Militar será velado em Limoeiro do Norte.





O Soldado Nunes tinha 33 anos e ingressou na Policia Militar em junho de 2014.





Com informações do portal Cnews