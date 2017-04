Marcos é expulso do "BBB 17"

Briga da Emilly X Marcos, eu me assustei real agora eu achei que ele ia bater nela serio đŸ˜±đŸ˜±đŸ˜± pic.twitter.com/kxqbwNeaBS 9 de abril de 2017

Marcos Ă© expulso do “Big Brother Brasil 17”. O mĂ©dico foi chamado ao confessionĂĄrio na noite desta segunda-feira e comunicado da decisĂŁo da direção do programa. Do confessionĂĄrio, o participante saiu da casa, assim como aconteceu com Ana Paula no momento da sua expulsĂŁo, na edição passada do reality show. Marcos jĂĄ estĂĄ no hotel e ficarĂĄ por lĂĄ sem contato com ninguĂ©m, por enquanto. A famĂ­lia dele foi avisada.





Mais cedo a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento Ă Mulher (DEAM) de JacarepaguĂĄ, Viviane da Costa, esteve nos EstĂșdios Globo para pedir as imagens das discussĂ”es entre Marcos e Emilly. Foi instaurado inquĂ©rito.





A estudante foi submetida a um exame clínico, por um médico da Globo, para avaliar a possibilidade de lesão corporal. No início da noite foram chamados ao confessionårio separadamente. Para Emilly ficou claro seus direitos, garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos.





Em comunicado, a Globo reafirmou seu repĂșdio a toda e qualquer forma de violĂȘncia, tendo evidenciado isso em todas as suas atitudes.





Com informaçÔes do Extra.globo