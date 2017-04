Mulher reage a assalto e amarra suspeito até a chegada da polícia

Uma mulher reagiu a uma tentativa de assalto e conseguiu amarrar o suspeito do crime em Araguaína, norte do Tocantins. O caso aconteceu no setor São Miguel na manhã desta segunda-feira (10). Conforme a Polícia Militar, a vítima entrou em luta corporal com o homem de 22 anos.





A mulher contou à polícia que estava saindo de casa com o marido, quando eles foram surpreendidos pelo criminoso. Ele anunciou o assalto usando uma arma falsa e obrigou o marido a deitar no chão. A vítima disse que percebeu que arma não era verdadeira e decidiu reagir.





Ela começou a lutar com o rapaz e logo depois o marido ajudou a amarrar o suspeito. Ainda conforme a PM, o criminoso acabou sendo agredido por populares antes da chegada dos policiais.





Com o rapaz foi encontrada uma motocicleta roubada e joias, que possivelmente também foram roubadas. O suspeito e os objetos foram levados para a delegacia da Polícia Civil.