VIOLÊNCIA: TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NA ZONA RURAL DE SOBRAL

A violência na cidade de Sobral é assustadora! Mais um crime de tentativa de homicídio foi registrado na cidade de Sobral. O crime aconteceu na zona rural do distrito de Aracatiaçu, por volta das 18h30m de ontem (9). Vítima lesionada com três tiros (dois no abdômen e um no braço), após uma discussão banal. A vítima foi socorrida para o hospital Santa Casa.



O acusado fugiu, tomando rumo ignorado. A Polícia realizou diligências,mas o acusado não foi localizado.

Com informações do O Sobralense