Depoimento de Emilly contra Marcos vaza na web; confira

A delegada Márcia Noeli, que ouviu o depoimento da ex-BBB não conseguiu afirmar se o depoimento vazado é verdadeiro.

Por causa de documento que circula na internet, o público já pode saber o que Emilly falou em seu depoimento, em que relatava à polícia as agressões que sofreu do ex-namorado, Marcos, dentro do BBB17.





Segundo as fotos, Emilly relatou que, no começo do relacionamento Marcos era maravilhoso, mas foi mudando o longo do programa, a ponto de não deixá-la demonstrar seu ponto de vista em algumas situações.





A ex-sister afirmou também que já havia falado com Ieda sobre as agressões, contando também que foi atendida por um médico depois da 'Festa Retrô' e que o mesmo confirmou o ferimento, sem saber o que teria ocasionado.





"Emilly não lhe disse a causa, pois não queria prejudicar o Marcos. Que a partir daí tais apertões, beliscões e torções de punho, como demais constrangimentos, foram aumentando de intensidade, porém a declarante sempre perdoava Marcos, chegando a ter quatro términos do relacionamento com reconciliação, visto que este demonstrava arrependido de suas atitudes. E ela, muito apaixonada, o perdoava não se dando conta de que aquele relacionamento estava lhe fazendo mal”, diz um dos trechos do depoimento.





A gaúcha declarou, ainda, que sabe que poderá pedir protetivas, mas não o fará, por hora.





De acordo com informações do UOL, a chefe da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, Marcia Noeli, confirmou que, de fato, o depoimento que circula na web é verídico.





Marcia, no entanto, afirmou também que somente a vítima, seus advogados e os advogados de Marcos Harter tiveram acesso a cópias do documento, que estava sob sigilo.





Expulso do BBB por causa das agressões físicas e psicológicas contra Emilly, Marcos prestou depoimento, foi indiciado pela polícia por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, e denunciado pelo Ministério Público. O processo corre na Justiça.





Fonte: noticiaisaominuto