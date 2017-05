Guilherme de Pádua casa na igreja e posta fotos em redes sociais

Condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, o hoje pastor celebrou a terceira união.

Dois meses depois de casar em cartório, Guilherme de Pádua, de 47 anos, celebrou a união com a maquiadora Juliana Lacerda, 30, em igreja Batista de Belo Horizonte, na última sexta-feira (13). Condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, o ex-ator postou diversas imagegsne do terceiro casamento nas redes sociais.





O casamento ocorreu 20 anos após da condenação do ex-ator, que hoje é pastor evangélico, pelo assassinato de Daniella, filha de Gloria Perez, com quem contracenava na novela "De Corpo e Alma". Pádua cumpriu 19 anos e seis meses da pena de 25 aos de detenção por homicídio qualificado. “Casei no cartório, agora só falta na igreja. Glória a Deus! Pra todo sapato velho existe um pé descalço! Ei! (Você aí) que tá sem esperança de se casar, calma! Se até eu arrumei, você também vai arrumar!”, escreveu Guilherme na ocasião do casamento civil, nas redes sociais.





Guilherme também fez revelações íntimas em uma parte do texto direcionada para sua mulher. “Ju, minha esposa linda, você me conheceu numa fase tão difícil da minha vida e mesmo assim não desistiu de mim! Você é fortinha, heim, loira? Te peço perdão por meus medos, meus traumas, minhas inseguranças, dúvidas... ".





Juliana também fez uso das redes sociais para declarar seu amor por Guilherme. "Logo quando eu me converti e decidi largar absolutamente TUDO por amor a Jesus, ele me disse que receberia 100 vezes mais... Acreditei e fui até o fim, conheci uma pessoa linda e especial e logo me apaixonei, comecei a orar por ele sem parar... Muitas lutas vieram e eu não desisti porque sentia que ele era para mim... Deus me mostrou de várias formas e soube esperar, ter paciência e deixar ele agir... Agora estou eu aqui, casada, depois de tantos livramentos e de relacionamentos que não valeram a pena!", escreveu.





De acordo com o Extra, a autora Gloria Perez lembrou os 24 anos da morte da filha no dia no ano passado, quando escreveu nas redes sociais: "28-dez-1992. O dia em que a ambição de dois psicopatas tirou você de nós".