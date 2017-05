POR UM TRIZ: Rinaldo, ex-Fortaleza, é confundido com PM e quase é morto

Suspeitos procuravam pelo cunhado do jogador, que é policial.

Alvo da marcação pesada dos zagueiros, o atacante Rinaldo, ex-Fortaleza, passou por momentos de terror na noite desta segunda-feira (8), no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. De acordo com informações, o jogador foi confundido com um policial militar e por pouco não foi executado.





Ainda segundo relatos, Rinaldo estava em frente a sua residência, quando dois homens o abordaram. Um deles foi logo pedindo o celular do jogador e perguntando se ele era policial. Os suspeitos verificavam o aparelho, para comprovar se ele era ou não militar. Em um momento de distração da dupla, o atleta conseguiu correr e escapou da ação criminosa. Os indivíduos deixaram o local em seguida.





A Polícia foi acionada ao local. Segundo informações passadas por familiares do atleta, os suspeitos estavam à procura do cunhado de Rinaldo, identificado como sargento Fábio, que possui as mesmas características físicas do jogador.





Testemunhas disseram que um veículo modelo Celta estava há tempos em frente a casa do jogador. No entanto, câmeras de segurança instaladas nas proximidades da residência indicam que os suspeitos teriam chegado em uma motocicleta.





O material será utilizado pela Polícia para auxiliar nas investigações, a fim de identificar e capturar os responsáveis pela ação. Até o momento, ninguém foi preso.





Fonte: Cnews