VÍDEO: Prefeitura fecha escolas e criança cadeirante fica sem transporte escolar, na cidade do Graça

No município do Graça, no Ceará, a prefeitura fechou 40% das escolas municipais. Ao todo foram fechadas nove escolas, prejudicando 400 crianças do ensino infantil e fundamental. Como se não bastasse o retrocesso, muitas crianças ainda ficaram sem o transporte escolar, como no caso de Maria de Fátima de 10 anos.





Fátima é cadeirante, ela cursava o 5º ano e foi abandonada pela prefeitura desde o início do ano letivo. O sofrimento atinge toda a família e muitas crianças do ensino infantil ficaram doentes, outras já abandonaram a escola. Sua mãe Francisca Albertina está decepcionada e tenta a todo custo uma solução para que a filha volte a estudar. Já os alunos dos distritos de Coité, Macaraíbe e Sabiá ficaram sem o transporte Escolar. Eles conseguem chegar de carona até outra localidade onde o ônibus passa.





O pequeno Victor Cunha teve febre emocional, constatado pelo médico. Ele sempre estudou na escola do distrito de Caraúbas, distante 9 km do município do Graça, ela é uma das escolas fechadas. Victor foi transferido para a escola do Campestre junto com outras 45 crianças. Desde então ele não quer mais estudar e a mãe foi orientada a levá-lo num psicólogo. A mãe de Victor, Jocileide Cunha está revoltada e não sabe a quem recorrer. As escolas fechadas estão se deteriorando e algumas ainda tem o cardápio na parede da cozinha, e na lousa, a última aula do dia 4 de abril.





Alunos do ensino médio que estudavam em escolas agora fechadas nos distritos, são obrigados a se deslocar em transportes superlotados até a sede do município. Isso também tem desmotivado o filho de 13 anos de dona Regina Dantas, ele cursa o ensino fundamental e só tem ido a escola graças ao isentivo do amigo vizinho. Dona Regina revela que servidores da prefeitura costumam ameaçar os pais que reclamam da situação. O caso já foi denunciado ao Ministério Público.

Fonte: Wellington Macedo