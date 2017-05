VIOLÊNCIA: Fortaleza e RMF registram 12 homicídios em menos de 12 horas

Os casos foram registrados em diferentes bairros da cidade e todos envolveram uso de arma de fogo.

Das 19h31 de sexta-feira (5) até 07h20 deste sábado (6), foram registrados 12 homicídios em Fortaleza e Região Metropolitana. Os casos ocorreram em diferentes bairros da cidade e todos envolveram uso de arma de fogo.





O primeiro registro foi no bairro Mondubim, três pessoas, supostamente envolvidas com tráfico de drogas, foram assassinadas na Travessa Waldir Diogo. De acordo com informações da Polícia Militar, os suspeitos arrombaram o portão da casa dizendo que eram policiais e executaram as vítimas. Depois do crime, fugiram em um Volkswagen, modelo Fox, de cor bege.





De acordo com informações da Polícia, durante a noite de sexta (5) e a madrugada de sábado (6), outros 6 homicídios foram nos bairros Antônio Bezerra, Conjunto Ceará, Guararapes, Granja Portugal e Presidente Kennedy.





Em São Gonçalo do Amarante, Região Metropolitana de Fortaleza, ocorreram outras 3 mortes. Um duplo homicídio, na localidade de Saquinho, teria sido registrado às 06h43 da manhã.





A terceira vítima, identificada apenas como Leandro Ribeiro, de idade não divulgada, supostamente foi abordada por dois suspeitos que estavam em uma moto, por volta das 07h20, próximo ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém.