VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Morre PM baleado por assaltantes fardados de estudantes em assalto

Com a morte do soldado PM Nogueira, sobe para 14 o número de agentes da Segurança Pública assassinados no Ceará em 2017.

Subiu para 14 o número de agentes da Segurança Pública Estadual assassinados, neste ano, no Ceará. Na noite desta terça-feira (23) faleceu no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro) um soldado da Polícia Militar que havia ficado ferido, a tiros, em um confronto com bandidos há cerca de um mês, em Fortaleza. Dois suspeitos já estão presos.





A vítima foi o soldado PM Antônio Tiago Nogueira Lima (soldado Nogueira), 33 anos, que foi baleado numa troca de tiros com assaltantes na tarde do dia 24 de abril, durante o ataque dos criminosos a uma clínica de fisioterapia particular, localizada na Rua Angélica Gurgel, em Messejana (zona Sul de Fortaleza). Na ocasião, o PM estava de folga, mas ao perceber o assalto, tentou intervir. Houve reação e uma troca de tiros. Nogueira foi baleado, ao menos, quatro vezes.





Enquanto o militar era socorrido para o “Frotinha “ de Messejana (sendo depois transferido para o IJF-Centro), os assaltantes trataram de fugir do local. Mas, dois deles, que se preparavam para escapar em uma motocicleta, foram presos por uma patrulha do Batalhão Raio (BPRaio). Os dois estavam vestindo uniformes de uma escola do Município. Com eles, a PM encontrou uma arma verdadeira, outra de brinquedo, além de drogas e dinheiro.





Um dos assaltantes detidos, identificado como Wellington Henrique Nascimento da Silva, disse que “não sabia” que a vítima dos disparos era um policial militar e que não atirou. “Na hora dos tiros, eu corri”, alegou. Os comparsas da dupla detida (seriam, pelo menos, mais três jovens), conseguiram fugir do local. Os presos foram autuados em flagrante no 30º DP (Conjunto São Cristóvão).





O corpo do soldado PM Nogueira deverá ser sepultado na tarde desta quarta-feira (24).





Mortes





Do começo do ano até hoje, 14 servidores da Segurança Pública foram assassinados no Ceará, sendo 10 policiais militares (sendo cinco da Ativa, quatro da Reserva Remunerada e um em licença para tratamento de saúde/LTS), três guardas municipais e um bombeiro militar (da Reserva Remunerada).





Veja a seguir, a lista dos agentes da Segurança Pública mortos no Ceará neste ano:





01 – (22.1) – FRANCISCO ARLINDO DA SILVA VIEIRA FILHO – Cabo da PM, morto por assaltantes na Rua Curitiba, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.





02 – (11.2) – IVAN CÉSAR FERREIRA LOPES – 67 anos, guarda municipal de Fortaleza, aposentado, morto dentro de sua residência na Rua Pedro Boêmio, no Parque Leblon, no Município de Caucaia. Execução sumária.





03 – (3.3) – JOSÉ EUDES DE SOUSA, 51 anos, sargento reformado da PM, assassinado, a tiros, numa propriedade rural da família, na zoina rural do Município de Limoeiro do Norte.





04 – (5.3) – FRANCISCO ERONILTON DE QUEIROZ, 45 anos, policial militar, soldado PM, estava em LTS (Licença Para Tratamento de Saúde), assassinado, a tiros, em sua motocicleta, na Rua 89 do Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza.





05 – (8.3) – JOSÉ GONÇALVES DA FONSECA, guarda municipal da Prefeitura de Fortaleza. Corpo encontrado com tiros no matagal na Cidade Fortal, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. Caso de latrocínio.





06 – (18.2) – LUÍS CARLOS RIBEIRO DE ARAÚJO, 48 anos, policial militar, cabo PM, assassinado, a tiros, dentro de sua residência, na Rua A do Conjunto Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Execução por conta de rixa com traficantes.





07 – (22.3) – FRANCISCO LUCIANO FERREIRA GADELHA, subtenente da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM), morto, a tiros na calçada de sua residência, no Conjunto Jereissati, em Maracanaú, pelo traficante JANGLEDSON DE OLIVEIRA, o “NÉM”, Que tinha um relacionamento com a filha do militar e a seqüestrou por ocasião do homicídio.





08 – (01.04) – MÁRCIO FRANKLIN RODRIGUES BRAZ – Sargento da Ativa da PM, destacado no Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó, morto durante um assalto na Avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Serrinha, em Fortaleza, por dois criminosos. O PM estava fazendo “bico” para o Totolec.





09 – (16.04) – MENANDRO CAVALCANTE NUNES – 33 anos, soldado PM do BPRaio da cidade de Russas, assassinado, a tiros, durante um conflito dentro de um clube na zona rural de Russas, onde dois bandidos também foram mortos e outros PM (SD Alexandre) foi baleado.





10 – (19.04) – PAULO CÉSAR SILVA, 48 anos, casado, 1º sargento da Ativa da PM, destacado na 5ª Companhia do 1º BPCom (Cristo Redentor/Fortaleza), morto, a tiros, por assaltantes na Rua Maceió, no bairro Henrique Jorge, em um crime de latrocínio.





11 – (03.05) – FRANCISCO GLEDSON MATIAS, soldado da Ativa da PM, 37 anos, casado, destacado na 2ª Companhia do 7º BPM (Crateús), mas lotado no Destacamento de Ipueiras. Ele foi baleado e morto por um assaltante na porta de sua residência, na Rua Esperança, bairro Ellery, em Fortaleza (LATROCÍNIO).





12 – (05.05) EVANDRO ALVES DA SILVA, 44 anos, guarda municipal do Município de Trairi, assassinado a golpes de facção dentro de sua residência, um condomínio de casas na Rua J do Bairro Tabapuá, em Caucaia, Um menor, cunhado da vítima, assumiu a autoria do crime





13 – (06.05) – JOSÉ CARLOS VASCONCELOS, 42 anos, sargento da Reserva Remunerada da PM, assassinado, com um tiro na nuca, num assalto na Rua Guilherme Mendes, no bairro Jardim Iracema. Crime filmado, praticado por dois bandidos que fogem numa motocicleta.





14 – (23.05) – ANTÔNIO TIAGO NOGUEIRA LIMA, 33 anos, soldado da Ativa da PM, faleceu após um mês internado no IJF-Centro em decorrência de ter sido ferido, a tiros, durante uma tentativa de assalto. O caso ocorreu no dia 24 de abril em uma clínica médica particular localizada na Rua Angélica Gurgel, em Messejana. Dois bandidos com fardas escolares, foram presos em flagrante pelo BPRaio.





Fonte: Cearanews7