Homem é morto a tiros no bairro Parque Silvana, em Sobral/CE

Na tarde deste domingo (01), um crime de homicídio foi registrado no bairro Parque Silvana.

A vítima, Renato de Brito Bezerra, de 38 anos, foi atingida por vários tiros após sua casa ser invadida por criminosos até então desconhecidos. Segundo as primeiras informações, Renato estava na calçada de sua residência, fumando tranquilamente, quando foi surpreendido por dois homens que, sem qualquer discussão, efetuaram os disparos na cabeça dele. Infelizmente, Renato não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Uma equipe da Polícia Civil esteve no local realizando os primeiros levantamentos, com o objetivo de iniciar as investigações e identificar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do homicídio ainda não foi divulgada pelas autoridades. A Delegacia Regional de Sobral, por meio do núcleo de proteção à pessoa, está responsável pelas investigações.





Sobral registra 36 homicídios dolosos no corrente ano!