CENAS FORTES! Turista é brutalmente atacado por tigre ao tentar tirar foto com o animal; veja vídeo

Um turista sofreu um ataque de tigre ao tentar tirar uma selfie com o animal no Tiger Kingdom, em Phuket, na Tailândia. O incidente, registrado em vídeo, foi compartilhado nas redes sociais e viralizou. As imagens mostram o momento em que o homem se agacha ao lado do felino e coloca o braço em volta dele, provocando a reação agressiva do animal. O turista sofreu apenas ferimentos leves.





No vídeo, é possível ver quando o tigre avança sobre o homem após uma tentativa de abraço para uma foto. O turista é derrubado no chão enquanto o treinador do animal tenta controlar a situação.





O ataque ocorreu quando o visitante tentou demonstrar domínio sobre o animal. Especialistas afirmam que felinos geralmente não gostam de ser contidos ou segurados, interpretando tais gestos como sinais de dominância.





O Tiger Kingdom é um ponto turístico em Phuket que permite interações próximas entre visitantes e tigres, incluindo a possibilidade de tirar fotos com os animais. Nas imagens, o treinador leva alguns segundos para conseguir subjugar o predador. Antes do ataque, o turista aparece conduzindo o animal por uma corda enquanto acaricia seu pelo.