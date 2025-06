Padrasto é preso por m4tar adolescente grávida no Piauí

A Polícia Civil do Piauí prendeu nesta sexta-feira (30) Ramon Silva Gomes, suspeito de matar a adolescente Maria Victória Rodrigues dos Santos, de 15 anos, na cidade de Itaueira, no Sul do Estado. O crime aconteceu em março e o investigado é padrasto de Maria Victória.









Prisão do suspeito: A prisão de Ramon Silva Gomes foi efetuada por volta das 11h30 desta sexta-feira (30). O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Canto do Buriti. Maria Victória foi assassinada em março de 2024 na cidade de Itaueira.





Suspeito é o padrasto da vítima: Segundo as investigações, Ramon é padrasto da adolescente. A Polícia Civil do Piauí ainda não divulgou detalhes sobre a motivação do crime ou as provas que levaram à prisão do investigado.





Crime brutal em Itaueira: Maria Victória, de 15 anos, foi encontrada morta dentro de casa, por volta das 19h do dia 25 de março em Itaueira. Segundo o laudo preliminar do IML, a jovem foi morta com 10 facadas, sofreu fortes pancadas na cabeça e apresentava sinais de estrangulamento.





Padrasto fez relato: No dia do crime, o padrasto da vítima, Ramon Gomes, informou que Maria Victória estava grávida de cinco meses e que ela não havia relatado ameaças ou perseguições. A mãe da adolescente encontrou a filha ensanguentada e caída no quarto, após voltar da igreja. Desesperada, gritou por socorro. Vizinhos acionaram a Polícia Militar.





Exumação do corpo: No dia 10 de abril, a Polícia Civil do Piauí fez a exumação do corpo de Maria Victória. A nova perícia, feita após inconsistências no laudo inicial, visa esclarecer a causa da morte e identificar o autor do crime.





