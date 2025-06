Fiéis se desesperam ao ver pastor morrendo durante culto transmitido ao vivo; veja vídeo

O pastor Sérgio Carvinho, de 47 anos, natural de Turvo, no Sul de Santa Catarina, morreu na noite de sábado (31) após passar mal enquanto pregava em uma igreja em Caxias do Sul (RS). O culto era transmitido ao vivo pelas redes sociais.





Convidado para ministrar a mensagem na Igreja Pentecostal Deus é Amor, Sérgio relatava uma experiência vivida por seu pai — também pastor — quando, de repente, se ajoelhou atrás do púlpito e, com o microfone ainda em mãos, parou de falar. Fiéis correram para socorrê-lo e a transmissão foi interrompida. O vídeo mostra que ele discursou por pelo menos 16 minutos antes do mal súbito.





Uma das pessoas que transmitiam a celebração, estudante de técnico em enfermagem, prestou os primeiros socorros com a ajuda de uma colega enfermeira até a chegada do Samu. Segundo a testemunha, Sérgio morreu após o atendimento da ambulância.