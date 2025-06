Lula diz que se não tiver maioria no Senado, "vão avacalhar" o STF

É no Senado que tramita pedidos de impeachment de ministros do STF.

O presidente Lula (PT) deu sinais de preocupação com a eleição de 2026, quando 2/3 do Senado será renovado, e afirmou que a esquerda precisa eleger a maioria dos parlamentares da Casa.





“Para o Brasil, tem que pensar onde a gente pode eleger e pegar os melhores quadros e eleger senador, deputado, porque nós precisamos ganhar maioria no Senado. Porque, senão, vão avacalhar com a Suprema Corte”, disse neste domingo (1), em discurso no congresso nacional do PSB.





A preocupação de Lula se dá em razão de ser no Senado que tramita os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).





Lula também aproveitou a oportunidade para dizer que “Se eu estiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado e motivado, a extrema direita não volta nunca mais a governar esse país“.