Lenno, cantor da Desejo de Menina, é preso após show em festa junina

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda de forró Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo (1º/6) em João Pessoa, na Paraíba, durante uma operação conjunta das Polícias Civis da Paraíba e de Pernambuco. A prisão foi realizada com base em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pernambuco, em decorrência de um acidente de trânsito com morte ocorrido no início de maio, na BR-428, no Sertão pernambucano.





Lenno havia acabado de se apresentar em um show de rua no bairro de Jaguaribe, durante as festas juninas, em uma noite que marcava seu retorno oficial à banda. A prisão ocorreu por volta das 2h, logo após o fim da apresentação. Até às 13h deste domingo, ele permanecia detido na Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel, aguardando transferência para Pernambuco.





O acidente ocorreu no dia 3 de maio, no Km 116 da BR-428, entre os municípios de Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de luxo conduzido por Lenno, uma Range Rover, colidiu com a traseira de uma van que transportava 15 passageiros. Com o impacto, a van capotou e o veículo do cantor desceu uma ribanceira.





A bancária Thiara Freire, de 33 anos, morreu no local. Outras sete pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave. Lenno sofreu apenas lesões leves e, conforme a PRF, se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi autuado na ocasião.





O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz da comarca de Santa Maria da Boa Vista, com base nos indícios de responsabilidade pelo acidente e na gravidade do caso.





