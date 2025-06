Correios registra rombo de R$ 1,72 bilhão no 1º trimestre de 2025

Resultado é mais que o dobro do prejuízo registrado no mesmo período do ano passado e o pior para o período desde 2017.





Os Correios registraram um rombo de R$ 1,72 bilhão no primeiro trimestre de 2025. As informações foram divulgadas pela empresa estatal em suas demonstrações contábeis na última sexta-feira (30).





O prejuízo representa mais que o dobro das perdas do mesmo período do ano passado, que somaram R$ 801 milhões. Trata-se do pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017.





A estatal, presidida por Fabiano Silva dos Santos, conhecido em Brasília por atuar como churrasqueiro de Lula em eventos domésticos do petista, enfrenta dificuldades operacionais, financeiras e desde 2022 fecham as contas no vermelho.





Em nota, os Correios confirmou a continuidade de suas operações em 2025.





“A continuidade operacional dos Correios para o ano de 2025 está assegurada por uma série de fatores estratégicos e estruturais que fortalecem a sua posição no mercado e garantem a prestação de serviços essenciais à sociedade.”, escreveu a estatal.





Ainda no balanço divulgado, a empresa reforça que “a natureza estatal da empresa e a proteção legal, que impede sua descontinuidade, reforça a sua estabilidade operacional, garantindo a continuidade das atividades mesmo diante de desafios econômicos”.