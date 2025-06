Moraes marca início de interrogatórios de Bolsonaro e aliados no STF em ação sobre suposta "tentativa de golpe"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para a próxima segunda-feira (9) o início dos interrogatórios no processo que apura a suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus principais aliados civis e militares.





O primeiro a depor será Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e atualmente delator da Justiça. A oitiva está marcada para as 14h do dia 9 e deve ser seguida pelos demais sete réus, todos considerados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) integrantes do “núcleo central” da organização criminosa denunciada. A agenda dos interrogatórios se estende até 13 de junho.





Entre os réus estão altos oficiais militares e ex-ministros do governo Bolsonaro:

Alexandre Ramagem (PL-RJ), deputado federal e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e ex-candidato a vice-presidente.

Moraes, relator do caso e autor das medidas cautelares que resultaram em buscas, apreensões e prisões desde 2023, determinou que os interrogatórios ocorram presencialmente na sede do Supremo, com exceção de Braga Netto, detido no Rio de Janeiro, que prestará depoimento por videoconferência.





Calendário dos interrogatórios:

09/6 – começa 14h, com o delator Mauro Cid;

10/6 – das 9h às 20h;

11/6 – 8h às 10h;

12/6 – das 9h às 13h; e

13/6 – das 9h às 20h.

Os crimes imputados aos réus incluem organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado. A denúncia foi aceita por unanimidade pela Primeira Turma, composta por Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.





Via portal Hora Brasília