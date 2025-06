Sobral registra feminicídio: Thamiris Araújo é morta em casa no Bairro Padre Palhano

Na madrugada desta segunda-feira, 2 de junho de 2025, a cidade de Sobral amanheceu com mais um triste episódio de violência contra a mulher. Thamiris Araújo foi espancada até a morte em sua residência, localizada na Rua Vereador José da Mata Monte e Silva, no bairro Padre Palhano.





De acordo com informações preliminares obtidas pelo Portal Sobral Online, o principal suspeito do crime é o próprio companheiro da vítima, que teria fugido do local após o ato brutal. Vizinhos relataram ter ouvido gritos durante a madrugada e acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, equipes da Polícia Militar encontraram Thamiris já sem vida.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local, encaminhando o corpo de Thamiris para o núcleo da Pefoce em Sobral, onde passará por exames cadavéricos.





A Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal de Sobral, iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito. O caso será tratado como feminicídio, crime previsto no Código Penal quando o assassinato é motivado pela condição de gênero da vítima.





Este episódio reforça a urgente necessidade de políticas públicas eficazes de combate à violência doméstica e à proteção das mulheres.





Sobral registra 37 homicídios dolosos no corrente ano!





Com informações de Sobral Online