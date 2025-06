Mãe morre durante velório do próprio filho no interior de SP

Uma mulher de 71 anos morreu nesta sexta (30) durante o velório do próprio filho na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Berenice Caldeira Antunes estava na cerimônia de despedida de Cláudio Oscar Antunes, 46 anos, quando passou mal e morreu no local.





O filho da idosa faleceu na quinta-feira (29) e estava sendo velado no Velório Municipal da cidade no período da manhã. Antes do sepultamento, a idosa, que estava sentada do lado do corpo, se sentiu mal e precisou ser socorrida.





De acordo com o portal São Carlos Agora, Berenice foi auxiliada por uma pessoa com conhecimentos em primeiros socorros enquanto aguardavam pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), aparentemente ela sofreu uma parada cardíaca.





Quando o socorro chegou, a equipe tentou reanimá-la por 30 minutos, chegando a fazê-la voltar a apresentar sinais vitais, mas durante o trajeto até o hospital mais próximo, ela sofreu uma nova parada cardíaca e não resistiu.





O corpo do filho foi sepultado como estava programado e o corpo da idosa foi velado e sepultado neste sábado (31), também no Velório Municipal.





Via portal Pleno News