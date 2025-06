Homem sofre tentativa de homicídio a facadas na zona rural de Santa Quitéria

Neste domingo (01/06), por volta das 18h, foi registrada uma tentativa de homicídio a facadas na localidade Pau Ferrado, interior de Santa Quitéria.





A vítima, Francisco Iracildo Nascimento, de 52 anos, foi atingida com duas perfurações, uma no pescoço e outra no tórax. Segundo informações, ele estava alimentando animais na fazenda quando foi surpreendido por trás pelo acusado, Cícero Macena, com quem tem vínculo familiar. Cícero chegou desferindo os golpes.





De acordo com relatos, o acusado estava alcoolizado e, até o momento, não há registros de desavenças anteriores entre eles. Após as agressões, Cícero fugiu do local tomando rumo ignorado e, no trajeto, teria sofrido uma queda, não sendo localizado até o momento.





A perfuração na garganta foi profunda, e, por poucos centímetros, poderia ter sido fatal, conforme a equipe médica. Felizmente, a vítima está com quadro considerado estável, sem risco de vida, e foi transferida na UTI móvel para a Santa Casa de Sobral.





Com informações do portal A Voz Sta Quitéria