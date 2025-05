POLICIAL É BALEADO NO PESCOÇO em operação na Rocinha contra chefes do tráfico do Ceará (vídeo)

Agente foi atingido durante ação que visa desarticular facção criminosa interestadual.

Na manhã deste sábado (31), um policial militar foi baleado no pescoço durante uma operação conjunta das forças de segurança do Rio de Janeiro e do Ceará na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. A ação tinha como objetivo cumprir 29 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão contra líderes do Comando Vermelho do Ceará, que estariam escondidos na comunidade e comandando atividades criminosas no estado nordestino. "Há indícios de que mais de mil homicídios tenham sido ordenados do Rio para aquele estado ao longo dos últimos dois anos. Todo o trabalho está sendo monitorado em tempo real", ressaltou o procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira.





O agente ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, e não corre risco de morte. Durante a operação, foram apreendidos quatro fuzis, três pistolas, celulares e um rádio transmissor. A investigação revelou que os criminosos utilizavam a Rocinha como base estratégica para ordenar execuções e assaltos à distância, inclusive alugando um prédio de luxo dentro da favela para manter sua estrutura armada.





