Dívida pública federal sobe para R$ 7,62 trilhões em abril e acumula alta de R$ 300 bilhões em 2025

A dívida pública federal voltou a crescer em abril e atingiu o patamar de R$ 7,62 trilhões, de acordo com dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, ligada ao Ministério da Fazenda. O aumento foi de 1,44% em relação ao mês anterior, quando o estoque da dívida estava em R$ 7,51 trilhões. No acumulado do ano, a dívida subiu R$ 300,6 bilhões — um avanço que reforça os alertas sobre a sustentabilidade fiscal do país.





O dado consta no Relatório Mensal da Dívida (RMD), documento técnico que detalha a evolução dos títulos públicos emitidos pelo governo federal para financiar o déficit das contas públicas. O crescimento da dívida, ainda que em linha com a trajetória esperada, intensifica o debate sobre o equilíbrio entre arrecadação, controle de gastos e capacidade de honrar compromissos sem pressionar juros ou minar a credibilidade fiscal.





Apesar do governo federal defender uma política fiscal “responsável”, os números mostram um cenário cada vez mais pressionado. Em menos de cinco meses, o crescimento da dívida supera os R$ 300 bilhões, um ritmo que, se mantido, poderá comprometer as metas estabelecidas pelo próprio Ministério da Fazenda, como o objetivo de zerar o déficit primário.





Via portal Hora Brasília