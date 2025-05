“Advogado Ostentação” entra na mira da investigação de fraude bilionária no INSS; veja vídeo

Conhecido nas redes sociais por vida de luxo mostrada em vídeos semelhantes a reality show, o empresário Nelson Wilians ganhou notoriedade nos últimos dias por um outro motivo: foi citado no inquérito da Polícia Federal que investiga a fraude bilionária contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), revelada pelo Metrópoles. Nelson Wilians aparece na relação de movimentações financeiras consideradas suspeitas como o responsável por R$ 4,3 bilhões.





O megalomaníaco advogado despreza o valor encontrado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e alega ter movimentado mais R$ 5,8 bilhões no período. Veja a publicação dele:





Após a divulgação da informação de que o nome de Nelson Wilians apareceu no contexto da apuração em relação à fraude do INSS, começou a circular em grupos de Brasília mais um vídeo no qual o advogado ostenta, com orgulho, itens caríssimos e poucos acessíveis à maioria da população. Nas imagens, Nelson Wilians apresenta a adega de vinhos, com centenas de garrafas que chegam a custar, cada uma, R$ 60 mil.





Jatinhos, viagens internacionais, presença em eventos exclusivíssimos como o Festival de Cannes fazem parte da rotina do advogado ostentação nas redes sociais. Na internet, diz que nasceu pobre e justifica que ficou rico com advocacia empresarial, a partir de indicações. Mas parte da fortuna que banca a vida luxuosa e atrai curiosidade nas redes sociais chamou, também, a atenção do Coaf.





Em nota, o escritório afirma não ser alvo de investigação e que não foi notificado por qualquer autoridade a respeito. “As transações financeiras são legítimas, de caráter estritamente privado, e não guardam qualquer relação com investigações sobre fraudes ou eventuais práticas criminosas”, diz.





Via portal CM7